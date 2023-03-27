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عربي-دولي

ألبانيا.. قتيل بهجوم على قناة تلفزيونية

Lebanon 24
27-03-2023 | 08:30
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قتل حارس أمن ليل الأحد/ الاثنين في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف "توب تشانل" وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشنيكوف من سيارة خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون، عند الساعة الأولى بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاما.
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وقالت الشرطة في بيان "الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم بعد، أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى توب تشانل".

وندد رئيس الوزراء إدي راما ب"العدوان الإجرامي" وأعرب عن "تضامنه" مع موظفي القناة. ونددت كل الأحزاب السياسية بالهجوم أيضا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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