زلزال قوي آت خلال أيام.. تغريدة مريبة للعالم الهولندي وتوقع خطير لوسط تركيا قريبا

يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل، تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.





وأعاد هوغربيتس نشر تغريدة للصفحة التابعة له عبر "تويتر" أشار فيها الى انّه يتوقع صدمة أقوى بعد في وسط تركيا او حولها خلال الايام المقبلة.

A stronger (after)shock is possible in or around Central Turkiye in the next few days. — SSGEOS (@ssgeos) March 27, 2023 Advertisement

وسابقا في تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرها صباح اليوم الاثنين، حذر هوغربيتس من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة"، موضحاً هندسة الكواكب اليوم وغداً.

Planetary geometry today and tomorrow. Be on watch for stronger seismic activity in the coming days. More details are in the forecast video: https://t.co/MFerQf3JRw pic.twitter.com/HXOvu9XlPt — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 27, 2023



وعلق ناشطون على التغريدة متسائلين عن المكان المتوقع أن يشهد نشاطاً زلزالياً. وعلق ناشطون على التغريدة متسائلين عن المكان المتوقع أن يشهد نشاطاً زلزالياً.

فيما قلل آخرون من شأن توقعات العالم الهولندي، مشككين في صدقية ما يقول.

(العربية)



