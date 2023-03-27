زلزال قوي آت خلال أيام.. تغريدة مريبة للعالم الهولندي وتوقع خطير لوسط تركيا قريبا

يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل، تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.
وأعاد هوغربيتس نشر تغريدة للصفحة التابعة له عبر "تويتر" أشار فيها الى انّه يتوقع صدمة أقوى بعد في وسط تركيا او حولها خلال الايام المقبلة.
وسابقا في تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرها صباح اليوم الاثنين، حذر هوغربيتس من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة"، موضحاً هندسة الكواكب اليوم وغداً.
وعلق ناشطون على التغريدة متسائلين عن المكان المتوقع أن يشهد نشاطاً زلزالياً.
فيما قلل آخرون من شأن توقعات العالم الهولندي، مشككين في صدقية ما يقول.
(العربية)