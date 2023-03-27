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لافروف: سنستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا للرد على أية أعمال عدائية غربية بحقنا

Lebanon 24
27-03-2023 | 11:30
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد بحزم على أية أعمال عدائية بحق روسيا ومواطنيها، وباستخدام جمع الوسائل المتاحة لديها.

وأوضح لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "ألكسندر جورتشاكوف " للدبلوماسية العامة، اليوم الاثنين، أن تحالف الدول الغربية، يسعى لتقويض الاستقرار السياسي داخل روسيا، وإثارة استياء الشعب الروسي من الوضع الاجتماعي.
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ونوه لافروف، بأن التحالف الغربي، وجد في النازيين الأوكرانيين أرضية خصبة ومتجذرة، مهيئة بشكل جيد لتحقيق هذا الهدف.

وأكد لافروف، أن روسيا لن تحارب من أجل أمنها وحدودها فقط، بل ومن أجل حياة جميع الروس والناطقين باللغة الروسية الذين يعيشون في الأراضي الجديدة المحررة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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