إلغاء اجتماع بين الرئيس التونسي والمفوض الأوروبي للاقتصاد

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خلافا لما كان متوقعا، لن يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الذي وصل اليوم إلى تونس في زيارة رسمية، حسبما ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس.وأشارت البعثة الأوروبية في تصريحات لوكالة "نوفا"، إلى أن جنتيلوني التقى صباح اليوم بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي.وتختتم الزيارة بعد الظهر بلقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري ومحادثة أخرى في مبنى الحكومة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن.ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستكون هناك تصريحات للصحافة أم لا، إذ كان من المفترض أن يدلي المفوض ببعض التعليقات للصحفيين خارج قصر قرطاج، مقر الإدارة الرئاسية، بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي سعيد. ولا تزال أسباب إلغاء الاجتماع غير واضحة حسب الوكالة. (روسيا اليوم)