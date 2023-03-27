البيت الأبيض: واشنطن قلقة من التطورات في "إسرائيل"

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وأضاف كيربي نراقب التطورات في إسرائيل عن كثب وبقلق بالغ ونحث قادتها على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن يرغب برؤية توصل قادة إسرائيل إلى تسوية تحظى بدعم أغلبية الإسرائيليين.وأكد كيربي أنّ الرئيس بايدن ليس قلقاً من احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل ولا يتوقع ذلك.وبشأن موقف واشنطن من التعديلات القضائية؛ قال كيربي: "كنا واضحين مع الإسرائيليين من أن مواطن القلق بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل ستطفو على السطح"، مؤكدا أن إسرائيل "لم تعالج بعد قلقنا من التعديلات القضائية".