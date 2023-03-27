التوترات مستمرة في كيان العدو.. وهذا آخر تصريح لوزير الأمن الداخلي

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إنه "وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي مقابل طرحه في دورة الكنيست المقبل".



من ناحية أخرى، قال المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية إن "بن غفير يؤسس مليشيا خاصة لتلبية احتياجاته السياسية، وإنه يفكك ديمقراطية إسرائيل ويعرض أمنها للخطر".

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