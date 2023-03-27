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عربي-دولي

الوضع يزداد حدّة في "إسرائيل".. صداماتٌ في تل أبيب وتظاهرة قبالة الكنيست

Lebanon 24
27-03-2023 | 13:12
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الجزيرة" أن وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحاكم بإسرائيل يشاركون في مظاهرة اليمين قبالة الكنيست بالقدس.
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