الوضع يزداد حدّة في "إسرائيل".. صداماتٌ في تل أبيب وتظاهرة قبالة الكنيست

Advertisement

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الجزيرة" أن وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحاكم بإسرائيل يشاركون في مظاهرة اليمين قبالة الكنيست بالقدس.