أميركا.. إطلاق نار على مدرسة ابتدائية ومقتل 3 أطفال

فتح مسلح النار على مدرسة في ولاية تينيسي الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.





وأعلنت شرطة ناشفيل في تغريدة على "تويتر" أن "إطلاق نار وقع في "كوفنانت سكول" التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

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