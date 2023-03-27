Advertisement

عربي-دولي

أميركا.. إطلاق نار على مدرسة ابتدائية ومقتل 3 أطفال

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1051420-638155458986251617.JPG
Doc-P-1051420-638155458986251617.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتح مسلح النار على مدرسة في ولاية تينيسي الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.


وأعلنت شرطة ناشفيل في تغريدة على "تويتر" أن "إطلاق نار وقع في "كوفنانت سكول" التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website