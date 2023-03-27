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إنهاء الإضراب العام في إسرائيل عقب إعلان نتنياهو

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:00
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أعلن الاتحاد العمال في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء.

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