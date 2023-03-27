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غانتس: أرحب بقرار نتنياهو إرجاء التشريعات القضائية وسأبقى معارضاً لحكومته

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:54
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إنه يرحب بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء التشريعات القضائية، مشيراً إلى أنه "سيبقى معارضاً لحكومة الأخير، لكنه سيدعم الحوار".

وبدوره، قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد إنهم مستعدون للحوار مع الرئيس وفق منحى محدد، والسعي لإنجاز دستور لإسرائيل.
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