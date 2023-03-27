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عربي-دولي

جندي أوكراني يوثق حرب أوكرانيا.. هذا ما التقطه خلال المعارك!

Lebanon 24
27-03-2023 | 15:07
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نشرت شبكة "CNN" الأميركية تقريراً جديداً عن جنديّ أوكراني عمل على توثيق الحرب في يوميات مُصوّرة.
 
ووفقاً للتقرير، فإنّ الجندي يُدعى أكولا، وقد شارك في الحرب منذ بداية الغزو الروسي كمتطوع، كاشفاً أن جبهات القتال أثرت على صحته العقلية بشكلٍ كبير.
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وفي سياقِ حديثه، أشار أكولا إلى أنّه عانى من حالات إرتجاج شديدة بسبب المدافع والضربات الصاروخيّة، وقال: "بصراحة، لم أكن أتوقع مثل هذه الحرب.. عندما ذهبت إليها، اعتقدتُ أن كل شيء سيكونُ مختلفاً". 
 
لمشاهدة فيديو المُقابة مع الجندي عبر شبكة "CNN".. إضغط هنا
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