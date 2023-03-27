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البيت الأبيض: نرحب بإعلان نتنياهو تعليق التعديلات القضائية

Lebanon 24
27-03-2023 | 15:52
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رحب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية، مُطالبة القوى الإسرائيلية بالتوصل إلى تسوية.

وقال البيت الأبيض إن دعمه لأمن وديمقراطية إسرائيل صارم، لكنه أضاف: "مع هذا، فإن ذلك لا يمنعنا من إجراء محادثات صادقة وصريحة".
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