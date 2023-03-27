البيت الأبيض: نرحب بإعلان نتنياهو تعليق التعديلات القضائية

رحب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية، مُطالبة القوى الإسرائيلية بالتوصل إلى تسوية.



وقال البيت الأبيض إن دعمه لأمن وديمقراطية إسرائيل صارم، لكنه أضاف: "مع هذا، فإن ذلك لا يمنعنا من إجراء محادثات صادقة وصريحة".

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