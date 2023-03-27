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عربي-دولي

القصف الروسي يخلّف خسائر بمليار دولار في محطات لتوليد الكهرباء بأوكرانيا

Lebanon 24
27-03-2023 | 18:04
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قال مسؤول كبير في قطاع الكهرباء إن أوكرانيا تحاول منح منشآت توليد الكهرباء بالطاقة المائية أقصى قدر من الحماية بإخفاء المعدات تحت الأرض بعد أن قدرت خسائرها بمليار دولار بسبب الضربات الجوية الروسية.
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وتستهدف روسيا، التي غزت أوكرانيا قبل 13 شهراً، البنية التحتية للطاقة منذ أكتوبر في سلسلة من الهجمات التي تسببت في قطع الكهرباء في بعض الأحيان عن ملايين الناس.
وقال إيهور سيروتا رئيس شركة يوكرهيدرو إنرجو الحكومية لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية إن أربعة من المحطات التسع في أوكرانيا تضررت في الهجمات الروسية التي استهدفت بشكل رئيسي المعدات الكهربائية وغرف الآلات في مصانع على نهري دنيبرو ودنيستر.
وأضاف أن المحطات التسع تنتج عادة نحو 10 بالمئة من الكهرباء في البلاد بطاقة إجمالية 6300 ميغاوات، لكن نحو 2000 ميغاوات من هذه القدرة فُقدت بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقال إن المهندسين استعادوا بالفعل 500 ميغاوات من تلك القدرة ويخططون لاستعادة الباقي في أسرع وقت ممكن، لكن ستتمتع المحطات هذه المرة بحماية أفضل. وقال سيروتا في مقابلة مع رويترز: "سنرمم ونبني كل شيء... يتطلب أقصى قدر من الحماية".
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