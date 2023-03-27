Advertisement

عربي-دولي

حركة شبه معدومة في الأسواق السورية.. وعمليات الشراء تنخفض 50%

Lebanon 24
27-03-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1051489-638155651891961399.JPG
Doc-P-1051489-638155651891961399.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد أسواق العاصمة دمشق، كما أسواق باقي المحافظات السورية، انخفاضا ملحوظا في شراء السلع وحركة شبه معدومة، على خلاف ما كان معهودا في شهر رمضان خلال السنوات السابقة، وذلك لأسباب عدة أهمها انخفاض القدرة الشرائية والارتفاع الكبيرة لأسعار المواد الغذائية والحلويات التي أضحت بمنزلة الحلم لدى طيف واسع من المواطنين.
Advertisement
ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد العزيز معقالي قوله إن "سعر مواد أبسط طبخة خلال رمضان يصل إلى نحو 100 ألف ليرة سورية".
ولفت إلى أن "حركة الأسواق خلال شهر رمضان الجاري ضعيفة"، مؤكدا رصد الجمعية ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة 100% وهو ارتفاع غير مبرّر في ظل ضعف القدرة الشرائية عند المواطن بحيث أصبح الارتفاع في الأسواق لا يوائم الدخل.
وأضاف أن "الكثير من المواطنين باتوا يشترون المواد بالقطارة بحسب وصفه، خاصة حبات البطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية والخضراوات"، مشيرا إلى أن "الطلب على المواد وحركة الأسواق انخفض لأكثر من 50%، لاسيما أن 90% من المواطنين بات تحت خط الفقر".
وأكد على ضرورة زيادة القدرة الشرائية ورفع الرواتب والأجور، وخفض الرسوم والضرائب وتسهيل عملية نقل المنتج وإيجاد أسواق هال في مراكز المدن الرئيسة، مشددا على ألا يكون خفض السعر على حساب المواصفة والنوعية، مع ضرورة وضع الأسعار في الأسواق الرئيسة بشكل إلكتروني واضح أو محدد من الجهات المعنية بالنسبة لمختلف السلع والمواد.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء رقما قياسيا خلال رمضان لتغيب عن موائد الإفطار لمواطني الدخل المحدود، بحيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى أكثر من 90 ألف ليرة في الأسواق.

ورأى رئيس الجمعية أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى عدم توافر الأعلاف والتهريب وغلاء الأدوية البيطرية والتي تشكل عبئا على مربي الثروة الحيوانية، ما يتطلب تدخلا واضحا وطرح معالجة وحلول، ودعم مستوردي الأعلاف وإعفاءهم من الضرائب والرسوم، وقيام المؤسسة العامة للدواجن باستيراد العلف، وفق ما نقل المصدر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website