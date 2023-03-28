على الرغم من الانتقادات الغربية.. موسكو لن تغير خططها!

أعلنت روسيا أمس الإثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، على الرغم من الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

لا تأثير على خطط روسيا

وفي هذا الإطار، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا".

إعلان بوتين

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994.

وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.

وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.

انتقادات غربية

وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغرب، فندد حلف شمال الأطلسي بـ"خطاب خطر وغير مسؤول" من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.

فالولايات المتحدة دانت الإعلان الروسي، لكنّها جدّدت التأكيد على عدم وجود أيّ سبب يدعوها للاعتقاد بأنّ روسيا تتهيّأ لاستخدام سلاح نووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "إنّه أحدث مثال على الخطاب التهديدي النووي غير المسؤول" من جانب روسيا.

ونقلت فرانس برس عن باتيل قوله "لم يشر أي بلد آخر إلى احتمال استخدام السلاح النووي في هذا النزاع"، مذكّراً بأنّ "ما من بلد هدّد روسيا" أو "الرئيس بوتين".

من جهتها، طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ"الابتزاز النووي" الذي اتهمت روسيا بممارسته.(سكاي نيوز)