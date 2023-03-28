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عربي-دولي

زيلينسكي على خطوط النار في منطقة زابوريجيا (صور)

Lebanon 24
28-03-2023 | 00:30
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في خطوة لافتة، زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواقع على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد، يوم أمس الاثنين.

 

يكرم قواته

وظهر في مقطع فيديو على قناته على تيلغرام وهو يقلد أوسمة للقوات الأوكرانية، وكتب برفقة المقطع "يشرفني أن أكون هنا اليوم، بجانب جيشنا".

 

يلتقي غروسي

كما التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الاثنين، الرئيس الأوكراني في نفس زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

 

وكتب غروسي على تويتر "التقيت زيلينسكي اليوم في مدينة زابوريجيا وتحدثنا بشكل مثمر حول حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموظفيها" مرفقا تغريدته بصورة لهما.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL

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إقامة منطقة أمنية

فيما يضغط غروسي من أجل إقامة منطقة أمنية حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي يوجد بها ستة مفاعلات. وتعرضت المحطة للقصف مرارا خلال الأشهر الماضية.

 

زار باخموت وخيرسون

وخلال الأيام الماضية زار الرئيس الأوكراني قوات بلاده في مناطق التماس مثل باخموت وخيرسون.

 

يذكر أن المعارك في زابوريجيا تكتسب أهميتها وخطورتها لوقوعها بالقرب من محطة نووية هي الأكبر في أوروبا.(العربية)

 

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