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عربي-دولي

كانوا يتجهون إلى مكة المكرمة.. قتلى بحادث مروع في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2023 | 01:00
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قتل 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة المكرمة، وفق وسائل إعلام سعودية.

 

ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية.

 

وأفادت قناة الإخبارية السعودية بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير.

 

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".

 

ونشرت القناة في حسابها على تويتر تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا على ما يبدو أمام هيكل الحافلة المحترق.(سكاي نيوز)

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