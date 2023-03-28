موقع البرلمان الفرنسي معطل.. وهؤلاء هم المتهمون

كشف خبراء أنّ الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) معطّل منذ صباح أمس الاثنين نتيجة هجوم تبنّته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا "نو نيم" انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي، المدير الفنّي في مجموعة تاليس المكلف بالدفاع السيبراني، إنّ الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم "حرمان من الخدمات" من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، بحسب "فرانس برس".

وأشار إلى أنّ مجموعة قراصنة موالية لموسكو تطلق على نفسها اسم "نو نيم 057(16)" تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع تلغرام انتقاما من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا.

وشهدت فرنسا، وهي أحد أهدافهم المعتادة، العديد من الهجمات من هذا النوع مؤخراً.

هجمات سابقة

والأسبوع الماضي عطّل القراصنة موقع مطارات باريس واستهدفوا موقع الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وقالت مجموعة تاليس التي تتابع اتصالاتهم إنّ هذين الهجومين تبنّتهما مجموعة أخرى من القراصنة الموالين لروسيا.

وتقوم "نو نيم" التي تأسست في آذار 2022 وتتواصل باللغتين الروسية والإنكليزية بتنفيذ هجمات "حرمان من الخدمة".

وازدهرت هذه المجموعات الموالية لموسكو منذ أن غزت روسيا أوكرانيا. وتتحرك دون طلب فدية على عكس القراصنة التقليديين.(العربية)