بسبب 653 رصاصة ضائعة.. كيم يغلق مدينة بكاملها! (فيديو)

أمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ- أون" البالغ 41 عاما، باغلاق مدينة Hyesan بالكامل "والبحث بيتا بيتا" فيها عن 653 رصاصة ضاعت فيها، مع أن سكانها يزيدون عن 200 ألف، يقيمون بأكثر من 35 ألف مسكن على الأقل، وفق ما ذكر مصدران لإذاعة Radio Free Asia الواقع مقرها في واشنطن.

سبب اغلاق "هايسان" المجاورة في مقاطعة Ryanggang للحدود الشمالية مع الصين، هو أن الرصاصات ضاعت أثناء انسحاب جنود في الجيش، تواجدوا طوال عامين فيها وبمحيطها، وحين علم زعيم البلاد بما حدث أمر بالبحث عنها "لذلك أعلنت السلطات أنها لن تفتح المدينة الا بعد العثور عليها ومعرفة المسؤول عن الجريمة"، وفق ما ورد بتقرير بثته الإذاعة.

وكان الفيلق السابع بالجيش الشعبي الكوري، نشر قبل عامين وحدات منه لفرض إغلاق الحدود مع الصين ببداية جائحة "كورونا"، ثم سحبها من محيط المدينة بعملية استمرت من 25 شباط الماضي الى 10 آذار الجاري، وأثناءها تم اكتشاف ضياع الذخيرة، واغلاق المدينة بالكامل مجددا، حيث سارع مسؤولون الى تفتيشها بيتا بيتا، ولا زالوا يفتشون، طبقا لما نقلت الاذاعة عن مصدر بمقاطعة "ريانغانغ" طلب عدم الكشف عن هويته، وتوقع أن تبقى المدينة مغلقة بأمر منKim Jong-un الى أن يتم العثور على الضائع من الرصاص.

ونقلت الاذاعة عن مصدر ثان، مسؤول بالحكومة وطلب ستر هويته أيضا، بأن السكان يتطلعون إلى انسحاب الجيش من المنطقة، لكن خلال التحقيق سيكون لديهم حرية أقل في الحركة، وأن أوامر صدرت لمصانع ومزارع وفئات اجتماعية ووحدات مراقبة للأحياء للتعاون مع التحقيق بضياع الذخيرة التي لم يتم العثور عليها بعد 10 أيام من بحث دقيق قد يستمر ويستمر حتى ينتهي بالأسوأ، وهو المعاقبة العشوائية للمدينة وسكانها، بسبب 653 رصاصة.(العربية)