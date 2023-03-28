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هواتف نحو 50 موظفا أميركيا بالخارج تحوي برامج تجسس.. "واشنطن بوست" تكشف

Lebanon 24
28-03-2023 | 04:00
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن هواتف أكثر من 50 موظفا حكوميا أميركيا في 10 دول على الأقل، تحوي برامج تجسس تجارية، وقد تكشف التحقيقات عن المزيد منها.

 

وقالت الصحيفة: "أحدثت الأرقام (ما لا يقل عن 50 موظفا حكوميا) صدمة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

 

ولم تحدد مصادر الصحيفة برامج التجسس الخاصة بأي شركة تم استخدامها.

 

وأشارت إلى أن التحقيق في هذه القضية مستمر، مرجحة اكتشاف برامج تجسس في هواتف أخرى.

 

وأصدر بايدن في وقت سابق مرسوما يحظر على الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية استخدام برمجيات تجارية خبيثة.

 

وفي نهاية عام 2021، ذكرت شركة "آبل" أنه تم اختراق أجهزة الآيفون الخاصة بحوالي 12 موظفا في السفارة الأميركية في أوغندا باستخدام برنامج تجسس Pegasus طورته شركة NSO Group الإسرائيلية.

 

وتتيح البرامج سرقة الملفات الرقمية والتنصت على المحادثات وتتبع حركات حامل الهاتف.(روسيا اليوم)

 

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