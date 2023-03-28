زيادة إنتاج المواد النووية... هذا ما طلبه زعيم كوريا الشمالية

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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، علماء بلاده المتخصصين في المجال النووي إلى زيادة إنتاج المواد التي تستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنابل، ليضيفها إلى مجموعة أسلحته المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.ونُشر التقرير في وسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ التي بلغ عددها سبع عمليات إطلاق، في مارس الجاري وحده، في إطار سعى كيم لتكثيف التهديدات باستخدام الأسلحة ضد أعدائه.ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، تكثفت اختبارات الأسلحة في كوريا الشمالية وفي مواجهة التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ما يفاقم من التوترات المتزايدة في المنطقة.ويقول المسؤولون بحسب الوكالة الأميركية إن كوريا الشمالية قد تزيد من رهانها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بمزيد من العروض الاستفزازية لبرنامجها النووي العسكري، بما في ذلك ربما أول تجربة تفجير لجهاز نووي منذ سبتمبر 2017.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم شدد، خلال اجتماع، الاثنين، مع مسؤولين وعلماء في معهد أسلحة نووية تابع للدولة، على الحاجة إلى تكثيف إنتاج وقود القنابل لتحقيق أهدافه لتوسيع ترسانته النووية "بشكل كبير"، وأصدر "مهام مهمة غير محددة لتعزيز وتطوير صناعته النووية"، بحسب "أسوشيتد برس".وأوضحت الوكالة أن كيم تابع أيضا الخطط الموضوعة للهجمات النووية المضادة، إذ أطلعه العلماء على أحدث أنظمة الأسلحة النووية ذات القدرة النووية لكوريا الشمالية والتقدم المحرز في تقنيات تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ.وأظهرت صور الوكالة كيم يتحدث مع المسؤولين داخل قاعة تعرض ما يبدو أنه أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية، بما في ذلك حوالي 10 كبسولات كاكي خضراء ذات رؤوس حمراء وأخرى تشبه مخروطا أبيض وأسود بزعانف أو طوربيد كبير.وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الجمعة، أنها اختبرت، هذا الأسبوع، غواصة مسيرة عن بعد قادرة على شن هجوم نووي يمكنه "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية : "إن مهمة ذلك السلاح الاستراتيجي النووي هي التسلل خلسة إلى المياه وإحداث تسونامي إشعاعي واسع النطاق من خلال انفجار تحت الماء لتدمير السفن البحرية وموانئ العمليات الرئيسية للعدو".وأضافت: "يمكن نشر هذه الغواصات المسيرة الهجومية النووية تحت الماء في أي ساحل وميناء وتسييرها بواسطة سفينة تشغيل".وذكر التقرير أن الغواصة المسماة "هايل"، وهي تعني تسونامي باللغة الكورية، كانت مسلحة برأس حربي غير نووي.وبحسب ما ورد، فقد أبحرت تلك الغواصة لأكثر من 59 ساعة "على طول مسار بيضاوي ونمط الرقم 8 على عمق 80 مترًا إلى 150 مترًا تحت الماء"، وذلك بين يومي الثلاثاء والخميس.ومع ذلك فقد أبدى خبراء شكوكهم بنجاعة هذه التجارب، أو نجاح استخدام مثل تلك الغواصات خارج المياة الإقليمية لكوريا الشمالية، بحسب "التايمز".(العربية)