هزة أرضية تضرب داغستان.. مركز رصد يكشفُ قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جمهورية داغستان في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت.



وأفادت وزارة الطوارئ الداغستية، نقلاً عن مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن الهزة وقعت عند الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي، في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت، على عمق 2 كم.

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وأشارت أن سكان المنطقة شعروا بهزات خفيفة، وأنه لم ترد أيّ تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات. وأفادت وزارة الطوارئ الداغستية، نقلاً عن مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن الهزة وقعت عند الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي، في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت، على عمق 2 كم.وأشارت أن سكان المنطقة شعروا بهزات خفيفة، وأنه لم ترد أيّ تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

يُشار إلى أن داغستان هي إحدى الجمهوريات الاتحادية ضمن الكيانات الفدرالية في روسيا الواقعة في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين.