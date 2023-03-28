عن أزمة "الإصلاح القضائي" لدى الإحتلال.. تسلسلٌ زمني لأبرز محطاتها

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ويصر نتنياهو المتهم بعدد من قضايا الفساد على المضي قدما بتشريع هذه القوانين المثيرة للجدل، على أمل بحسب بعض المراقبين، أن تمثل له طوق نجاة من السجن وأن يبقى في الحكم أكبر فترة ممكنة، خصوصاً وأنه يقود حزب "الليكود" مثل "القطيع"، علماً بأن المعارضة الإسرائيلية وصفت تلك الخطة بأنها محاولة "انقلاب" على الديمقراطية والنظام القضائي في "إسرائيل".وتزعم خطة "الإصلاحات" حسب وزير القضاء يارييف ليفين، أن المعارضة ترى أنها تهدف لتقويض جهاز القضاء وإضعاف قدرته الرقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية وشل المحكمة العليا بما يضمن إفلات نتنياهو من المحاكمة.وخطة "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها حكومة نتنياهو تشمل؛ الحد من المراجعة القضائية للتشريعات التي يقرها الكنيست، "فقرة التغلب"؛ وهي شطب تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، سيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات في "إسرائيل" إلى معينين سياسيين.29 كانون الأول 2022عقب توصل حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينية وأبرزها "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "قوة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، أدت الحكومة برئاسة نتنياهو، اليمين الدستورية، وسط تحذيرات كبيرة من الأخطار التي تمثلها تلك الحكومة بتركيبتها اليمينية المتطرفة، حيث بلغ عدد أعضائها 64 نائبا داخل الكنيست بمن فيهم وزير الدفاع يؤاف غالانت، ما أتاح لوزير القضاء "الحاقد" العمل على خطة التعديلات مباشرة.أعلن وزير العدل، وهو عضو في حزب "الليكود"، ياريف ليفين، عن خطة "إصلاح" شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في "إسرائيل"، وشملت مقترحات جارفة لتقليص سلطات القضاة بشدة والكثير من التغييرات الجذرية في نظام الحكم الإسرائيلي، وعلى الفور حذرت المعارضة من "انقلاب سياسي"، وفقا لاقتراحات ليفين، سيتم منع المحكمة العليا بشكل صريح من التداول والبت في قوانين الأساس في "إسرائيل".بدأ خروج الإسرائيليين في مظاهرات غاضبة تلبية لدعوة المعارضة الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" التي يقودها وزير القضاء ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو، وتوسعت أسبوعياً لتضم مئات الآلاف من المتظاهرين الذين توزعوا في العديد من مراكز المدن في الداخل المحتل، وخاصة في تل أبيب والقدس المحتلة.هاجمت رئيسة المحكمة العليا خطة حكومة نتنياهو، التي تسعى إلى إضعاف الجهاز القضائي، مؤكدة أن خطة "الإصلاحات" المزعومة، تهدف إلى "سحق النظام القضائي وتحويله إلى سلطة صامتة".استجابة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بعدم أهلية تولي زعيم حركة "شاس" وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، الذي سبق أن أدين بالاحتيال والسرقة، أي حقيبة وزارية، قرر رئيس حكومة الاحتلال إقالة درعي.تواصلت المظاهرات الإسرائيلية التي تقودها المعارضة الإسرائيلية وتشارك فيها العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية رفيعة المستوى، ضد خطة نتنياهو في العديد من الشوارع والميادين الرئيسية، ما تسبب باعتقال شرطة الاحتلال العديد من المتظاهرين والاعتداء على بعضهم.اتهم وزير القضاء ليفين، وهو من قام بصياغة خطة "الإصلاح القضائي" لحكومة نتنياهو، المحكمة العليا الإسرائيلية بـ"الانقلاب" على حكم نتنياهو، وذلك بعد نظر المحكمة في التماس يطالب بتنحية رئيس الحكومة نتنياهو، بموجب إجراء يقضي بتعذر نتنياهو عن القيام بمهامه كرئيس للحكومة.صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروعي قانون قدمتهما حكومة نتنياهو، الأول؛ يمنع المحكمة العليا من شطب "قوانين أساس" صادق عليها الكنيست، الثاني؛ يعطي الائتلاف الحاكم الأغلبية في لجنة تعيين القضاة.خلال مناقشة أولية، صادقت الهيئة العامة في الكنيست على مشروع "فقرة التغلب"، وهو أحد القوانين الرامية لتقويض القضاء الإسرائيلي، كما تمت المصادقة بالمناقشة التمهيدية على قانون "درعي 2"، الذي يسعى الائتلاف من خلاله لإعادة درعي إلى الحكومة.مع زيادة الحركة الاحتجاجية في صفوف قوات الاحتياط الرافضة للخدمة العسكرية بجيش الاحتلال، وخاصة قوات سلاح الجو الإسرائيلي، الرافضة لما يسمى بـ"الإصلاحات القضائية"، تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من خطورة ذلك على تماسك الجيش وجهوزيته، خاصة من حالة التوتر الأمني التي تسود العديد من الجبهات وخاصة؛ غزة، الضفة الغربية ومع لبنان.دعا رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة برئاسة نتنياهو إلى التخلي عن تمرير خطة "الإصلاح القضائي" التي أظهرت هشاشة المجتمع الإسرائيلي وانقسامه، ما دفع بالعديد من المحافل الإسرائيلية إلى التحذير من حرب أهلية، وتصاعد التحذيرات من خطورة التعديلات على الاقتصاد والأمن الإسرائيلي وصورة الاحتلال في العالم.في خطاب متلفز، قدم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب"، حيث سعى من خلال خطته، التي وضعها بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت "إسرائيل" على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.أعلن الائتلاف اليميني الحاكم في "إسرائيل"، رفضه الخطة التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، وزعم نتنياهو أن خطة هرتسوغ "تكرس الوضع القائم ولا تجلب التوازن المطلوب في السلطات".مع تصاعد أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو، في ظل تعنتها بشأن ما يسمى بـ"الإصلاحات القضائية"، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بالاستقالة من منصبه، في حال تواصلت "عملية التشريعات أحادية الجانب".كشف نتنياهو، عزم حكومته طرح خطة "الإصلاح القضائي" التي أدخلت الاحتلال في صراع داخلي وأزمة متفاقمة، أمام الكنيست الأسبوع الجاري، وهو ما تسبب لاحقا بإقالة وزير الأمن ودخول الاحتلال في حال شلل شبه كامل، نتيجة تفجر الاحتجاجات.رفضت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، تدخل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في عملية إصلاح القضاء التي تقودها حكومته، وأوضحت أن حديث نتنياهو عن عزمه التدخل شخصيا في خطة "الإصلاح القضائي" هو انتهك للقانون الإسرائيلي.إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانتبعد مطالبته رئيس حكومته بـ"وقف" إجراءات تشريع التغييرات في جهاز القضاء، وتهديده السابق بالاستقالة من منصبه لذات السبب، قرر نتنياهو الذي تلاحقه المحكمة بسبب قضايا فساد تشمل "الفساد وخيانة الأمانة"، إقالة وزير الدفاع غالانت، ما أدى إلى انفجار احتجاجات كبيرة، دخلت معها "إسرائيل" في حالة عدم السيطرة، ما ينذر بـ"كارثة" وشيكة الوقوع.فور قرار رئيس حكومة الاحتلال إقالة وزير الأمن، اندلعت احتجاجات كبيرة، أدت إلى إغلاق طرق رئيسة، وتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" الدولي، كما أغلقت الموانئ البحرية، وشل الإضراب القطاع الصحي والتعليمي.مع دخول الاحتلال في حالة من الفوضى والتأهب الأمني نتيجة توسع الاحتجاجات ضد نتنياهو، سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى تقديم مقترح لحجب الثقة عن الحكومة التي يتزعمها نتنياهو، لكن المقترح بحسب ما أعلنه رئيس الكنيست الإسرائيلي، تم رفضه من قبل أغلبية الائتلاف الحاكم، حيث عارضه 59 صوتا في المقابل وافق عليه 53.مع تصاعد الاحتجاجات، قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلى الشهر المقبل، بحسب ما أعلن شركاؤه في الحكومة.