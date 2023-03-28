هل ستؤدي العلاقات الاقتصادية العميقة بين بكين وطهران إلى مواجهة مع واشنطن؟

مع الدور الرئيسي الذي تلعبه الصين الآن في دبلوماسية الشرق الأوسط، أصبحت بكين أكثر أهمية لسياسة إيران الخارجية.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "يبدو أن الصين تخلت عن ممارستها المتمثلة في البقاء بعيدة عن صراع الجغرافيا السياسية الإقليمية، لصالح نهج أكثر استباقية يسعى إلى تقليل التوترات. في هذا السياق، يعتبر الانفراج مع السعودية مسألة ذات أهمية ثانوية بالنسبة لإيران. ربما ساعدت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين الشهر الماضي في تمهيد الطريق لانقلاب بكين الدبلوماسي، لكن زيارته أيضًا أتت لتوسيع العلاقات الاقتصادية الصينية الإيرانية المتعثرة والتي تعتبر أساسية لاستراتيجية إيران الأكبر "للتوجه نحو الشرق"، فضلاً عن مقاربتها للغرب والعقوبات الأميركية".

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وتابع الموقع، "بالنسبة لإيران، وخاصة بالنسبة لكوادرها المحافظين البارزين، ترتبط طموحات البلاد الاقتصادية وأولويات السياسة الخارجية بشكل متزايد بما إذا كانت هذه العلاقة مع الصين يمكن أن تصل إلى كامل إمكاناتها. ولا يزال هذا سؤالًا مفتوحًا إلى حد كبير. كان الغرض الرئيسي من زيارة رئيسي للصين هو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي من شأنها أن تبدأ عملية تفعيل وثيقة التعاون الطموحة إلى حد كبير والتي تبلغ مدتها 25 عامًا والموقعة في عام 2021. ولتحقيق هذه الغاية، تم توقيع مجموعة من الصفقات الجديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية".

وأضاف الموقع، "لكن القمة بين الزعيمين الصيني والإيراني انعقدت في ظل البدايات الزائفة وعدم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة. انخفضت الاستثمارات الصينية في إيران بشكل حاد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي: استثمرت الصين 185 مليون دولار فقط في مشاريع إيرانية منذ وصول إدارة رئيسي الجديدة إلى السلطة. وبالمقارنة، تعهدت الصين بتقديم 610 ملايين دولار لمشاريع في العراق العام الماضي. إن تدفقات التجارة الصينية مع دول أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، تتجاوز بشكل كبير التجارة الصينية الإيرانية. ولمح رئيسي إلى هذه القضايا بإيجاز في تصريحاته قبل مغادرته إلى بكين".

وبحسب الموقع، "أسفرت القمم السابقة عن توقيع مذكرات تفاهم لم تُترجم إلى عمل جاد، وخلقت انطباعًا بأن إيران والصين تنخرطان في دبلوماسية القصر، مع القليل من الزخم الفعلي في علاقتهما الاقتصادية. إن أهم عائق أمام تعزيز العلاقات الصينية الإيرانية هو حقيقة أن الشركات الصينية الخاصة والشركات التي ترعاها الدولة، ولا سيما تلك التي تتعرض بشكل كبير للأسواق الغربية، ليس لديها الرغبة نفسها لتجاهل العقوبات الأميركية كما تفعل الحكومة الصينية. وتشكل العقوبات عاملاً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية الصينية الإيرانية".

وتابع الموقع، "حتى أن إيران لديها 20 مليار دولار من الأموال المجمدة في البنوك الصينية بسبب العقوبات الغربية. ويقال إن الحكومة الصينية تسمح الآن لإيران بالاستفادة من هذه الأموال، كجزء من حزمة الحوافز التي تسبق الانفراج بين إيران والسعودية. بالنظر إلى أنه من غير المرجح أن تكون هذه الخطوة قد حصلت على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم تنظيم ذلك، وما إذا كان سيجتذب تدقيقًا من واشنطن".

وأضاف الموقع، "لكن المحافظين الإيرانيين لا يلومون الصين فقط على البدايات الزائفة المذكورة أعلاه. كان النقد المستمر الذي استهدف إدارة روحاني هو أنها فشلت في إدراك أهمية تطوير العلاقات مع الشركاء الشرقيين، والصين على وجه الخصوص، لأنها كانت تركز بشكل كبير على إعادة العلاقات الاقتصادية مع الغرب من خلال الاتفاق النووي. وقد صدرت مثل هذه الانتقادات عن مسؤولين محافظين وأعضاء مجتمع الأعمال. كانت فكرة أن التجارة الإيرانية يجب أن تكون متوازنة، وبناء العلاقات الغربية والشرقية في وقت واحد، ممثلة بشكل جيد من قبل إدارة روحاني. ويرتبط مفهوم التوازن هذا بأهداف التنمية الاقتصادية بقدر ما يتعلق بالمخاوف بشأن السيادة وإمكانية الاعتماد المفرط على الصين".

وتابع الموقع، "إذا كانت الصين هي الشريك الاقتصادي والمستثمر الوحيد لإيران، ألن يولد حتى التعاون المحدود التبعية؟ يبدو أن هذه القضية كانت على الأقل عاملاً مساهماً في الشهية المحدودة لإدارة رئيسي لبناء علاقات اقتصادية مع الصين، في حين ظلت العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الغرب ضعيفة".

وبحسب الموقع، "ركز خطاب رئيسي حول إعادة اكتشاف الفرص الاقتصادية في الشرق إلى حد كبير على معالجة هذا النقد المحافظ. وجعلت إدارة رئيسي من خفض التوترات مع دول الخليج العربي أولوية، وقد نجحت جزئيًا في تحقيق هذا الهدف - وهي استراتيجية تهدف أيضًا على الأرجح إلى تقليل تصور الصين للمخاطر نحو مزيد من الانخراط مع إيران. ومع ذلك، بينما كان بعض المحافظين الإيرانيين يأملون أن تؤدي جهود رئيسي ونهج مواجهة الشرق إلى استثمارات صينية جديدة وزيادة التجارة، فإن هذه الرغبة لم تتحقق. وعليهم الآن أن يتراجعوا عن تصور مفاده أن الارتقاء إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون هو أمر رمزي إلى حد كبير ولن يؤدي إلى العديد من الفوائد الملموسة لإيران".

وتابع الموقع، "إن الانطباع الحالي هو أنه على الرغم من خطاب الحكومة الصينية، فإن العلاقات الاقتصادية للصين مع إيران تستند إلى الحسابات الفردية ومصالح الجهات الاقتصادية الفاعلة المختلفة في الصين، والتي يتأثر معظمها بسهولة بالعقوبات. وبهذا المعنى، فإن رغبة الصين في مواجهة تكتيكات الإكراه الاقتصادي لواشنطن، أو تشكيل شكل من أشكال الكتلة الموازنة ضد الولايات المتحدة، محدودة أكثر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. سيكون السؤال بالنسبة للعديد من المحافظين الإيرانيين هو ما إذا كانت الصين مهتمة بمواجهة نظام العقوبات بفاعلية وبناء علاقة اقتصادية أكثر شمولاً مع إيران، أو ما إذا كانت تعتبر ذلك غير ضروري. إذا كان هذا الأخير صحيحًا، فإن العلاقات الصينية الإيرانية ستنمو ببطء شديد، إن وجدت، وستتعرض لمزيد من التهميش من خلال زيادة العلاقات بين الصين وخصوم إيران الإقليميين".

وأضاف الموقع، "قد يُترجم هذا إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير في طهران، بالنظر إلى حالة إيران المعزولة اقتصاديًا، ومن المرجح أن يؤدي بالعديد إلى التقليل من انطباعهم عن القوة الاقتصادية الصينية والاستقلال الاستراتيجي. تعتقد إدارة رئيسي والعديد في إيران ممن يدافعون عن علاقات صينية إيرانية أكبر - بما في ذلك العديد من الإصلاحيين - أن إيران بحاجة إلى بناء علاقات اقتصادية قوية مع الصين كوسيلة لإحباط العقوبات الغربية. هذا لا يعني أنهم لا يرغبون في العودة إلى الاتفاق النووي، لكنهم يعتقدون أن العلاقات الاقتصادية القوية مع الصين ستجلب إيران نفوذًا في تفاعلاتها الدبلوماسية مع الغرب. ويعتمد جزء كبير من سياسة إيران الخارجية والاقتصادية بشكل أساسي على هذا الإطار".

وختم الموقع، "من الواضح أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية الصينية الإيرانية لا يكفي لإثبات أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق. سيكون هناك اهتمام كبير بشأن ما إذا كانت الاتفاقات الموقعة في بكين خلال زيارة رئيسي سيتم تنفيذها بالفعل. ما إذا كانت هذه الصفقات الجديدة ستترجم إلى إجراءات عملية سيكون أهم اختبار حتى الآن للعلاقات الصينية الإيرانية، كما وسيكون لها تأثير عميق على مسارها في المستقبل".