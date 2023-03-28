هل فات الأوان لوقف الحرب الباردة الجديدة؟

تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل خطير، ولا يبدو أن أيًا من الجانبين قادر على عكس هذا الاتجاه.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "لنأخذ في الاعتبار الخلافات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين حول المنطاد الصيني الذي عبر الأجواء الأميركية. تسبب الخلاف في اتهامات لاذعة من كلا الجانبين وإلغاء زيارة وزيرة الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن للصين، والتي كانت تهدف إلى تهدئة التوترات. كان رد الفعل الأول للصين هو الأسف العام، ولاحقًا فقط تلته لغة أكثر عدوانية. ألم يكن من الأفضل لو أخذ الرئيس الأميركي جو بايدن اعتذار الصين بعين الاعتبار وتجاهل الردود اللاحقة الأكثر قسوة؟ ألم يكن من الأفضل لو كانت زيارات وزيرة الخارجية قد مضت قدما؟"

وتابع الموقع، "هذا ما فعله الرئيس جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية قبل ستة عقود عندما تلقى رسالة عاطفية من نيكيتا خروتشوف من الاتحاد السوفيتي مفادها أنه عوضاً عن إلحاق "الهلاك بالعالم من خلال كارثة الحرب النووية الحرارية.. دعونا لا نهدئ فقط القوى التي تسحب طرفي الحبل، إنما نتخذ إجراءات لفك العقدة". في اليوم التالي، رفعت روسيا الرهان برسالة أقسى بكثير تطالب بإزالة الصواريخ الأميركية في تركيا. تجاهل كينيدي الرسالة الثانية وأجاب على الأولى. في الوقت المناسب، تمت إزالة الصواريخ السوفيتية من كوبا والصواريخ الأميركية من تركيا، على الرغم من أن الأخيرة لم تكن رسميًا جزءًا من الصفقة".

وأضاف الموقع، "كم كان من الأفضل لو مضى بلينكن بمهمته، والتقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبذل جهدًا لتقليل التوترات بين الصين والولايات المتحدة بدلاً من تسريعها. عندما بحثنا عن الغرض من لجنة مجلس النواب الجديدة المختارة بشأن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني، وجدنا ما يلي: إن هذه اللجنة "ملتزمة بالعمل على أساس الحزبين لبناء توافق في الآراء بشأن التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني ووضع خطة عمل للدفاع عن الشعب الأميركي واقتصادنا وقيمنا". لا أحد ينكر وجود منافسة جادة بين الولايات المتحدة والصين، لكن هل هذا يبرر مثل هذا الانحناء الدفاعي؟ ألم يكن من الأفضل تشكيل لجنة تضع أيضًا خطة عمل بحيث يمكن للقوتين المتنافستين الرئيسيتين تجنب الصراع؟"

بحسب الموقع، "على الرغم من أن العداء المتزايد بين الولايات المتحدة والصين لم يصل إلى مستوى أزمة الصواريخ الكوبية، إلا أنه يمثل أكبر خطر على العالم اليوم. من الضروري أن يعمل الأشخاص الأكثر هدوءاً في الصين والولايات المتحدة على نزع فتيل التوترات. إن احتمال نشوب حرب نووية والذي أرعب العالم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي قد خسر بعضاً من تأثيره. لا يمكن تجاهل دور الصين في المواجهة المتزايدة بينها وبين الولايات المتحدة. في عهد الرئيس شي جين بينغ، أعاد الحزب الشيوعي تأكيد دوره المهيمن على الاقتصاد وأعاد الصين إلى كونها دولة مركزية أكثر ماوية مع دبلوماسية عدوانية في بحر الصين الجنوبي وفي جبال الهيمالايا".

وتابع الموقع" بعد كل شيء، لا تسعى الصين إلى قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة. كما ولا يسعى الحزب الشيوعي الصيني لتصدير الثورة كما فعل الاتحاد السوفيتي القديم. وكما أشار الدبلوماسي بيلهاري كوسيكان من سنغافورة: "لا يمكن للمنافسة داخل نظام ما أن تكون وجودية بحكم التعريف لأن بقاء النظام ليس على المحك. الصين هي المستفيد الرئيسي من النظام الحالي وليس لديها حافز قوي للتصرف بشكل سيء وتغييره بأي طريقة أساسية لأن اقتصادها يعتمد على أساس هذا النظام". لطالما عانى الأميركيون من وهم أن الصين يجب أن تصبح أكثر شبهاً بالولايات المتحدة. لم يحدث ذلك، لكن هل الصين مسؤولة عن هذا التقدير الخاطئ وخيبة الأمل، أم الأميركيون؟"

وختم الموقع، "إن حرمان الصين من التكنولوجيا التي يمكن استخدامها عسكريًا شيء واحد، لكن اللغة التحريضية التي تصدر عن الحزبين والتي تصدر من الولايات المتحدة تأتي بنتائج عكسية على مصالح أميركا. تنجرف الصين والولايات المتحدة نحو المواجهة مثلما فعلت أوروبا في عام 1914 والتي أدت بالطبع إلى حرب مدمرة لم يكن أحد يريدها".