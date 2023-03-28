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عربي-دولي

عن مصير الملف النوويّ.. ماذا كشف وزيرٌ إيرانيٌّ بارز؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 04:41
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، مشيراً إلى أنه تم اقتراح خطة في البرلمان لوضع سقف للمفاوضات النووية.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونة عبر قناة "الجزيرة" الاثنين، إن "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا في آب الماضي، لكنها توقفت منذ ذلك الحين، حيث طالبت إيران بالتحقق من رفع الحظر، والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرارية الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الذرية.

وكانت إيران جددت مطلع آذار الجاري تأكيدها التزام الدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
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