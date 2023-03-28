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عربي-دولي

عند الحدود الأميركية - المكسيكية.. قتلى إثر حريق في مركز للمهاجرين

Lebanon 24
28-03-2023 | 06:49
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قضى أشخاص عدة موقوفون في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقامت فرق الإطفاء والإسعاف بوضع جثث جرى لفها ببطانيات في مرآب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.
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وأكد المعهد الوطني للهجرة لوكالة "فرانس برس" وقوع الحريق لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات عن الضحايا. إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت نقلا عن مصادر رسمية لم تحددها أنه يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم في الحريق.

وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسا أمام المركز الذي نقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عاما بعد توقيفه: "نقلوه في سيارة إسعاف. لا أعرف شيئاً عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات".

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين، وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

وسيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

ومنذ عام 2014، توفي 7661 مهاجراً أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
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