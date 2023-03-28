هل كويكب "أومواوا" مركبة "كائنات فضائية"؟... هذا ما كشفه خبراء

صرح متخصصون يشاركون في دراسة الأجسام الطائرة المجهولة من وزارة الدفاع الأميركية أن الكويكب النجمي أومواموا، الذي حلّق عبر النظام الشمسي في عام 2017، قد يكون "محطة رئيسية عملاقة للكائنات الفضائية".

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وكتب راهام لوب، مدير معهد النظرية والحوسبة في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الرئيس السابق لقسم علم الفلك في جامعة هارفارد وشون كيركباتريك، رئيس قسم الظواهر الجوية غير المعروفة في البنتاغون في تقرير أنه من المحتمل أن يتم زيارة النظام الشمسي بشكل دوري بواسطة المركبات الفضائية التي ترسل إلى الكواكب، مركبات استطلاع. في رأيهم، يمكن أن تكون إحدى هذه "السفن الأم" الجسم النجمي 1I / Oumuamua ، الذي تم اكتشافه في 19 تشرين الأول 2017، بواسطة تلسكوب Pan-STARRS في هاواي.

في البداية، كان يعتقد أن "أومواموا" مذنب حلق من الفضاء بين النجوم. كان الجسم يتحرك بعجلة دون أي جاذبية. لكن المذنب هو عبارة عن سحابة من الغبار والغاز، وعند الاقتراب من الشمس تحت ضغط الضوء، يمتد ليشكل ذيلًا مميزًا - لم يكن لدى أومواموا هذا.



لذلك، أعيد تصنيفه على أنه كويكب. ومع ذلك، فإن المسار غير المعتاد، والانعكاسية المنخفضة، والشكل المسطح بطول 200 متر ولا يزيد عرضه عن 20 مترًا أمر غير معتاد على الإطلاق بالنسبة للكويكبات.

تحرك الجسم بسرعة لا يمكن للمركبة الفضائية الأرضية بلوغها: نحو 26 كيلومترًا في الثانية. أظهرت الحسابات أنه جاء من جوار النجم Vega في كوكبة القيثارة على بعد 25 سنة ضوئية منا. بعد مروره بالقرب من الشمس، استدار أومواموا فجأة، وأصبحت سرعته 92 كيلومترًا في الثانية وغادر النظام الشمسي بسرعة. لم ترد منه أية إشارات.

كان لدى علماء الفلك بضعة أسابيع فقط لدراسة أومواموا قبل أن يختفي من التلسكوبات إلى الأبد. والآن، بعد أكثر من خمس سنوات، لا يوجد تفسير واضح لما رأوه. المثير للاهتمام بشكل خاص هو السرعة العالية التي تتحدى قوانين الجاذبية. يعتقد مؤلفو التقرير أن هذا الجسم يمكن أن يكون مزود بمحرك أيوني مع شراع شمسي. مثل هذه الأنظمة المستقلة غير المأهولة قادرة على السفر عبر المجرة، والإسراع بالقرب من النجوم.



ومن المثير للاهتمام، أن أومواموا في النظام الشمسي، مرّ بكواكب صخرية في الغلاف الجوي في المنطقة الصالحة للسكن. واقترب من الأرض لمسافة قريبة. وتجاوز الكواكب الغازية والبعيدة والجليدية، كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. (سبوتنيك)