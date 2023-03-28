ذكر موقع "الحرة"، أنّ أوكرانيا تسلمت أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي، فما هي مواصفات هذه الأسلحة الثقيلة؟.







Advertisement

وعبر حسابه بموقع "تويتر"، نشر مقطع فيديو وهو يأخذ جولة بالدبابة التي وصفها بـ"الرائعة"



وأكدت ناطقة باسم الوزارة الأوكرانية، إيرينا زولوتار، لوكالة فرانس برس أن دبابات تشالنجر "أصبحت في أوكرانيا" من دون أن تحدد عددها.





ما هي دبابات تشالنجر 2 البريطانية؟



تشالنجر 2 هي دبابة قتال رئيسية مصممة لتدمير الدبابات الأخرى، وفقا لموقع وزارة الدفاع البريطانية.



تم بناء هذا النوع من الدبابات في المملكة المتحدة عام 1986، ودخلت الخدمة مع الجيش البريطاني منذ تموز 1994.



واستخدم الجيش البريطاني تشالنجر 2 في عمليات في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، و"لم تتعرض لخسارة"، بحسب وزارة الدفاع.



تم تجهيز دبابة تشالنجر 2 البريطانية بمدفع من عيار 120 ملم يتطلب ذخيرة محددة، ولديها رشاشان عيار 7.62ملم، ومزودة بـ47 قذيفة، وفقا لـ"فرانس برس".



ويبلغ مدى الدبابة البريطانية 550 كم على الطريق، و250 كم على الطرق الوعرة، وفقا لموقع "Voices Of The Armed Forces".



وتبلغ سرعتها القصوى 59 كم / ساعة على الطريق، و40 كم / ساعة على الطرق الوعرة.



وتتضمن بعض قذائف دبابات تشالنجر 2 قذائف خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم مستنفد، وفقا لوزيرة الدولة البريطانية للدفاع، أنابيل جولدي.



ويستخدم اليورانيوم المستنفد في الأسلحة لأنه قادر على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، حسب "رويترز".



ليوبارد "المتطورة جدا" أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، انضمام دبابات "تشالنجر البريطانية إلى الوحدات الأوكرانية".وعبر حسابه بموقع "تويتر"، نشر مقطع فيديو وهو يأخذ جولة بالدبابة التي وصفها بـ"الرائعة"وأكدت ناطقة باسم الوزارة الأوكرانية، إيرينا زولوتار، لوكالة فرانس برس أن دبابات تشالنجر "أصبحت في أوكرانيا" من دون أن تحدد عددها.تشالنجر 2 هي دبابة قتال رئيسية مصممة لتدمير الدبابات الأخرى، وفقا لموقع وزارة الدفاع البريطانية.تم بناء هذا النوع من الدبابات في المملكة المتحدة عام 1986، ودخلت الخدمة مع الجيش البريطاني منذ تموز 1994.واستخدم الجيش البريطاني تشالنجر 2 في عمليات في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، و"لم تتعرض لخسارة"، بحسب وزارة الدفاع.تم تجهيز دبابة تشالنجر 2 البريطانية بمدفع من عيار 120 ملم يتطلب ذخيرة محددة، ولديها رشاشان عيار 7.62ملم، ومزودة بـ47 قذيفة، وفقا لـ"فرانس برس".ويبلغ مدى الدبابة البريطانية 550 كم على الطريق، و250 كم على الطرق الوعرة، وفقا لموقع "Voices Of The Armed Forces".وتبلغ سرعتها القصوى 59 كم / ساعة على الطريق، و40 كم / ساعة على الطرق الوعرة.وتتضمن بعض قذائف دبابات تشالنجر 2 قذائف خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم مستنفد، وفقا لوزيرة الدولة البريطانية للدفاع، أنابيل جولدي.ويستخدم اليورانيوم المستنفد في الأسلحة لأنه قادر على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، حسب "رويترز".

ومن جهته، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن برلين سلمت دبابات قتالية من طراز ليوبارد "متطورة جدا" لكييف في حين أوضحت وزارة الدفاع لاحقا أن عددها 18.



وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في بيان "وصلت دباباتنا كما هو موعود وفي الوقت المحدد إلى أصدقائنا الأوكرانيين، أنا على ثقة أن بإمكانها إحداث الفرق على الأرض".



وتأتي هذه الدبابات القتالية من طراز تشالنجر وليوبارد التي وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة في الوقت المناسب تزامنا مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه.



ما هي دبابات "ليوبارد 2"؟



هي دبابة قتال رئيسية ألمانية الصنع ويبلغ مداها حوالي 500 كيلومتر، ودخلت الخدمة لأول مرة في عام 1979 وتبلغ سرعتها القصوى 68 كم / ساعة، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.



و"ليوبارد 2" مجهزة بمدفع 120 ملم كسلاح رئيسي لها، كما أنها مسلحة بمدفعين رشاشين خفيفين، ومزودة بـ42 قذيفة.



تمتلك نظام تحكم رقمي لإطلاق القذائف على أهداف متحركة على بعد 5 كلم، وفقا لـ"فرانس برس".



ولذلك فهي تعد بين أفضل الدبابات في ترسانة الغرب، وأكثر تقدما من دبابات الحقبة السوفيتية التي اعتمدت أوكرانيا عليها في المعركة حتى الآن، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



وتم استخدام ليوبارد من قبل الجيش الألماني لعقود من الزمن ومن قبل جيوش أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية أخرى، ويشمل ذلك بولندا، التي سلمت الدبابات بالفعل إلى كييف.



ويستعمل نحو عشرة من جيوش دول الناتو دبابات ليوبارد الألمانية الصنع بنماذجها المختلفة، وفقا لـ "فرانس برس".



ووفقا لبعض الخبراء، يمكن أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير حاسم على ساحة المعركة في أوكرانيا.



وتعتبر الدول الغربية أن أوكرانيا تملك حق الدفاع عن نفسها لكن بعضها يتردد في تسليمها أسلحة قد تتسبب بتصعيد النزاع من خلال منح أوكرانيا القدرة على ضرب الأراضي الروسية، حسب "فرانس برس". (الحرة)