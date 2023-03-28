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مقتل شخصين في هجوم بسكين على مركز ديني في البرتغال

Lebanon 24
28-03-2023 | 11:00
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أفادت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين في هجوم بسكين على مركز ديني في لشبونة.

وقال موقع "سي إن إن" البرتغالي إن الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم، الذي استهدف "المركز الإسماعيلي"، مضيفة أنه "أفغاني" وكان يحمل سكينا كبيرا.
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وأشارت إلى أن عناصر الأمن أطلقت النار على ساق المهاجم لشل حركته واعتقاله، مبرزة أنه تم نقله إلى مستشفى ساو خوسيه لتلقي الإسعافات الضرورية. (سكاي نيوز)
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