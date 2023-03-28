لليوم العاشر... تظاهرات في فرنسا إحتجاجا على إصلاح المعاشات التقاعدية

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نظم متظاهرون فرنسيون، مسيرة على طول خطوط السكك الحديدية في باريس، في اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية، والتي رفعت سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.وحمل العمال المضربون المشاعل وأغلقوا مسارات القطارات في محطة غار دي ليون، إحدى محطات السكك الحديدية الرئيسية في باريس.كما انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.ودفعت مخاوف من وقوع أعمال عنف في التظاهرات المخطط لها في كافة أنحاء البلاد إلى إعلان وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عن نشر غير مسبوق لـ13 ألف شرطي، يتركز نصفهم تقريبا في العاصمة الفرنسيةوقال إن أكثر من 1000 مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية المخطط لها في باريس ومدن أخرى. (الحرة)