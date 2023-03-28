كم تبلغ نسبة الديمقراطيين الذين يريدون إعادة ترشح بايدن مرة جديدة؟

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أظهر استطلاع جديد لجامعة "مونماوث" أن 25 % من الديمقراطيين فقط يريدون إعادة ترشح الرئيس الأميركي جو بايدن للانتخابات مرة جديدة في عام 2024، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Hill الأميركية.وكشف الاستطلاع أن 25% من المستطلعين الديمقراطيين قالوا إنهم يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، بينما يعتقد 44% ممن شملهم الاستطلاع أن على بايدن التنحي وترك شخص آخر في حزبه يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.وأظهر 30% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع أنهم "ليس لديهم رأي" في هذا الشأن.وأفاد 74% من الديمقراطيين أن لديهم رأيا إيجابيا عن بايدن، في حين أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي غير مؤيد للرئيس. (العربية)