إغلاق عشرات المدارس في بلغاريا بسبب تهديدات بوجود قنابل

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أعلنت الشرطة البلغارية أن عشرات المدارس في مختلف أنحاء البلاد طلب منها الاغلاق بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل يشتبه في صلاتها بروسيا.وقال وزير الداخلية إيفان ديميردجييف "توصل المحققون إلى نتيجة رئيسية بأن هذه هي هجمات مختلطة مرتبطة بشكل ما بروسيا".وطلبت السلطات البلغارية المساعدة من أجهزة الاستخبارات التابعة لشركائها وخصوصاً الولايات المتحدة في محاولة لمعرفة مصدر هذه التهديدات.وأعلنت السلطات ان مصدر التهديدات عبر البريد الإلكتروني حسابات "غوغل".جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "هناك متفجرات تي إن تي وضعت في كل المدارس. ستنفجر مدارسكم قريباً. أتمنى أن تموتوا". (الشرق)