Advertisement

عربي-دولي

أين سيُعقد لقاء وزيريّ خارجية السعودية وإيران؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1051706-638156213793515289.jpg
Doc-P-1051706-638156213793515289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية وإيران خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، وذلك عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.

وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في تصريح سابق إن الحكومة الإيرانية "اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة، أو يشير إلى موعد عقده.
Advertisement

وتشير التوقعات إلى 4 مدن:

- الاحتمال الأول: يعتقد مراقبون أن مكان لقاء الوزيرن من الممكن أن يكون العاصمة العراقية بغداد، التي سبق أن استضافت لقاءات سرية بين الجانبين خلال العام الماضي.

- الاحتمال الثاني: العاصمة العمانية مسقط، وهي أيضا ساهمت في التقارب بين البلدين، وكان ذلك لافتا من خلال تقديم السعودية وإيران شكرهما لعمان على دورها في استضافتها جولات من المباحثات.

- الاحتمال الثالث: من الممكن أن تكون بكين وجه الوزيرين، نظرا لدورها في إنهاء الأزمة السياسية بين طهران والرياض، عقب رعايتها توقيع اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

- الاحتمال الرابع: تعد الدوحة إحدى المدن المرشحة لاستضافة الوزيرين السعودي والإيراني، نظرا لما تتمتع به الدبلوماسية القطرية من علاقات كبيرة بين البلدين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website