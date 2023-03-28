أين سيُعقد لقاء وزيريّ خارجية السعودية وإيران؟

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من المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية وإيران خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، وذلك عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في تصريح سابق إن الحكومة الإيرانية "اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة، أو يشير إلى موعد عقده.وتشير التوقعات إلى 4 مدن:- الاحتمال الأول: يعتقد مراقبون أن مكان لقاء الوزيرن من الممكن أن يكون العاصمة العراقية بغداد، التي سبق أن استضافت لقاءات سرية بين الجانبين خلال العام الماضي.- الاحتمال الثاني: العاصمة العمانية مسقط، وهي أيضا ساهمت في التقارب بين البلدين، وكان ذلك لافتا من خلال تقديم السعودية وإيران شكرهما لعمان على دورها في استضافتها جولات من المباحثات.- الاحتمال الثالث: من الممكن أن تكون بكين وجه الوزيرين، نظرا لدورها في إنهاء الأزمة السياسية بين طهران والرياض، عقب رعايتها توقيع اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.- الاحتمال الرابع: تعد الدوحة إحدى المدن المرشحة لاستضافة الوزيرين السعودي والإيراني، نظرا لما تتمتع به الدبلوماسية القطرية من علاقات كبيرة بين البلدين. (روسيا اليوم)