الملك تشارلز يرث لقبا جديدا من والدته الراحلة... ما هو؟

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تم تعيين الملك البريطاني تشارلز الثالث، عقيدا عاما لسلاح المهندسين الملكيين، وهو اللقب الذي كانت تشغله سابقا والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.وأعلن قصر باكنغهام عن ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، مع الترحيب بالمنصب باعتباره "تقليدا طويل الأمد" في العائلة المالكة بدأ مع الملك إدوارد السابع في عام 1904.ويعرف المهندسون، المعروفون باسم Sappers، بالهندسة العسكرية العالمية والدعم الفني للقوات المسلحة البريطانية وحلفائها.وقال كبير المهندسين الملكيين، تيرون أورش في بيان: "أنا سعيد للغاية بموافقة جلالة الملك على أن يكون العقيد العام الجديد لدينا. هذا شرف عظيم ويواصل تقليد طويل الأمد بدأ في عام 1904 من قبل جلالة الملك إدوارد السابع".وأضاف: "ستلهم هذه الأخبار الرائعة عائلة Sapper بأكملها في جميع أنحاء العالم". (روسيا اليوم)