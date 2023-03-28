Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا فخ ساخر

Lebanon 24
28-03-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1051717-638156231053765291.jpg
Doc-P-1051717-638156231053765291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن المقترحات الداعية لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا بأنها قد تكون "فخا ساخرا" من شأنه أن يجمد الصراع.

وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع نظراء أجانب له حول آفاق تحقيق "سلام عادل ودائم في أوكرانيا" اليوم الثلاثاء: "ما يبدو أمرا جذابا ظاهريا ومن لا يريد إسكات البنادق؟ يمكن أن يتحول إلى فخ ساخر يجب أن نكون حذرين جدا بشأنه".
Advertisement

وأضاف: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون على دراية وحذر مما يبدو أنها جهود حسن النية، مثل الدعوات لوقف إطلاق النار، ولكن في الواقع من شأنها تجميد الصراع، والسماح لروسيا بتعزيز مكاسبها، وشراء الوقت ببساطة للراحة وإعادة ملء مخزونها وشن هجوم مرة أخرى". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website