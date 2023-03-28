بلينكن: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا فخ ساخر

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وصف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن المقترحات الداعية لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا بأنها قد تكون "فخا ساخرا" من شأنه أن يجمد الصراع.وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع نظراء أجانب له حول آفاق تحقيق "سلام عادل ودائم في أوكرانيا" اليوم الثلاثاء: "ما يبدو أمرا جذابا ظاهريا ومن لا يريد إسكات البنادق؟ يمكن أن يتحول إلى فخ ساخر يجب أن نكون حذرين جدا بشأنه".وأضاف: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون على دراية وحذر مما يبدو أنها جهود حسن النية، مثل الدعوات لوقف إطلاق النار، ولكن في الواقع من شأنها تجميد الصراع، والسماح لروسيا بتعزيز مكاسبها، وشراء الوقت ببساطة للراحة وإعادة ملء مخزونها وشن هجوم مرة أخرى". (روسيا اليوم)