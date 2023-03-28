ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

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قال مصدر في مجلس النواب الألماني لوكالة فرانس برس، إن لجنة الموازنة في "البوندستاغ" ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني. (روسيا اليوم)