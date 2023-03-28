Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1051720-638156238284681979.png
Doc-P-1051720-638156238284681979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر في مجلس النواب الألماني لوكالة فرانس برس، إن لجنة الموازنة في "البوندستاغ" ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.
Advertisement

وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website