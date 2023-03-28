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عربي-دولي

الجيش النيجيري: أكثر من 50 ألفا من عناصر "بوكو حرام" سلموا أنفسهم

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:59
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أعلن الجيش النيجيري أن أكثر من 50 ألف مقاتل من جماعة "بوكو حرام" ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم للسلطات، خلال عام. (روسيا اليوم)
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نيجيريا

بوكو حرام

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