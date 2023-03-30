القضاء يفرض غرامة على نجل نتنياهو لصالح نائبة سابقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن محكمة في تل أبيب ألزمت يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بدفع نحو 20 ألف دولار كتعويض للنائبة السابقة ستاف شافير بعد خسارة دعوى تشهير.



وكتبت صحيفة "The Times of Israel"، أن شافير رفعت دعوى قضائية ضد يائير نتنياهو بسبب تغريدات مسيئة على "تويتر" نشرها منذ 3 سنوات وصفتها بأنها تشهيرية. من جهته رفع نتنياهو دعوى مضادة ضد شافير بشأن منشوراتها ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن محكمة رفضت هذه الدعوى. (روسيا اليوم)

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