زيلينسكي: العام المنصرم كان الأكثر رعبا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العام المنصرم كان "الأكثر رعبا" في حياة العديد من سكان منطقة كييف، حيث تواجه القوات الروسية اتهامات بارتكاب جرائم حرب قبل الانسحاب من تلك المنطقة قبل عام.وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "الأحداث التي لم يكن من الممكن تصورها في القرن الحادي والعشرين أصبحت حقيقة واقعة في مدينتي بوتشا وإيربين في منطقة كييف. زحفت القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية من الشمال وجلبت الموت والدمار".وأرفق زيلينسكي برسالته لقطات فيديو تظهر بنايات ومركبات تعرضت لأضرار جسيمة في المدينتين، كما تضمنت اللقطات مقابلات مع ناجين يستعيدون ذكرى ما حدث لهم أثناء الاحتلال ولقطات لجثث مسجاة في صفوف على الأرض في أكياس سوداء. (سكاي نيوز)