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عربي-دولي

لافروف في أنقرة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
30-03-2023 | 16:59
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور تركيا يومي 6 و 7 نيسان المقبل.

وأضافت أنه "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا، والتسوية في قره باغ، وكذلك في آسيا الوسطى وأفغانستان".
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ووفقا لها فإنه من المقرر أن يضع وزيرا الخارجية الروسي والتركي خططا لجدول اتصالات على مختلف المستويات. (روسيا اليوم)
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