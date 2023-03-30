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تحطم مروحيتين للجيش الأميركي في كنتاكي.. ومقتل 9 جنود

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:15
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لقي تسعة جنود أميركيين مصرعهم في حادث تحطم مروحيتين من طراز "بلاك هوك" تابعتين للجيش الأميركي في ولاية كنتاكي.

وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم منشأة "فورت كامبل" التابعة للجيش الأميركي، صباح الخميس، إن الحادثة وقعت  الليلة الماضية، جنوب غرب كنتاكي، خلال مهمة تدريبية روتينية، وفق ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس.
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إلى ذلك، قال بيان من قاعدة "فورت كامبل" إن طائرتي هليكوبتر من طراز HH-60 بلاك هوك، وهي جزء من الفرقة 101 المحمولة جوا، تحطمتا في حوالي الساعة 10 مساء، الأربعاء، في مقاطعة تريغ، بكنتاكي. 

وتحطمت الآليتان على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال غرب قاعدة فورت كامبل.

البيان أوضح أن تحقيقا يجري الآن في ملابسات الحادث. وأضاف "في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على الجنود الذين لقوا حتفهم وأسرهم".

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، إن الشرطة ومسؤولي الطوارئ يعملون على التكفل بالحادث. (الحرة) 
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