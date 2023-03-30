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عربي-دولي

باريس: ماكرون سيبلغ الصين بضرورة الامتناع عن دعم روسيا

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:45
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الخميس، أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيبلغ القادة الصينيين الأسبوع المقبل "ضرورة الامتناع" عن دعم الجهد الروسي في النزاع الأوكراني.
 
وقالت كولونا في مؤتمر صحافي في فيلنيوس مع نظيرها الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس إنه خلال زيارة ماكرون للصين والتي سترافقه في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "سنذكّر (بكين) بضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه السماح لروسيا بتعزيز جهدها الحربي".

ولم تندد الصين بتاتاً بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعرضت في شباط "خطة سلام" بهدف وضع حد للحرب المستمرة منذ أكثر من عام. لكن الولايات المتحدة وأوروبا تشككان في قدرة بكين على أداء دور الوسيط.

كما أوضحت كولونا أن ماكرون سيوصل إلى الصين "رسائل واضحة" بحيث "تكرر تمسكها بالقانون الدولي واحترام مبادىء ميثاق" الأمم المتحدة.

وأضافت "من مصلحة جميع الدول (...) أن يخفق العدوان الروسي"، على حد تعبيرها. (العربية) 
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