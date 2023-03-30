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عربي-دولي

موسكو: لسنا في حالة حرب مع بريطانيا

Lebanon 24
30-03-2023 | 12:50
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أكد سفير روسيا في المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن موسكو ليست في حالة حرب مع بريطانيا، مؤكداً أنه لا حديث عن قطع العلاقات الآن.
 
وكان السفير الروسي قد أشار إلى أن موسكو لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.
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وقال: "نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض".
 
كما أضاف: "البريطانيون هم المبادرون بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة".
 
وأعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية. (العربية) 
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