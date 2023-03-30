"ضربات أميركية إنتقامية" في سوريا.. من استهدفت؟

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ولفتت وزارة الدفاع الأميركية، إلى أنه تم "تشخيص إصابة 6 جنود أميركيين في سوريا، بإصابات دماغية"، وذلك على أثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".



والسبب في الهجمات التي تشنها القوات الأميركية في سوريا، يعود إلى هجوم شنته مجموعات موالية لإيران. فيوم الخميس الماضي، أعلن البنتاغون مقتل متعاقد أميركي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركي آخر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مقتل 8 من المجموعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في هجمات جوية وقصف مدفعي أميركي، "انتقاماً من هجماتهم" التي أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة 6 آخرين.ولفتت وزارة الدفاع الأميركية، إلى أنه تم "تشخيص إصابة 6 جنود أميركيين في سوريا، بإصابات دماغية"، وذلك على أثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".والسبب في الهجمات التي تشنها القوات الأميركية في سوريا، يعود إلى هجوم شنته مجموعات موالية لإيران. فيوم الخميس الماضي، أعلن البنتاغون مقتل متعاقد أميركي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركي آخر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "قُتل متعاقد أميركي، وأصيب 5 من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار.. منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة، في شمال شرق سوريا".

مع هذا، فقد كشفت الإستخبارات الأميركية أنّ الطائرة المُسيرة كانت "من أصل إيراني".