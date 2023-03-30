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عربي-دولي

هل ستُخطر روسيا الولايات المتحدة بإطلاق أي صواريخ باليستية؟

Lebanon 24
30-03-2023 | 16:46
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ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال يوم الخميس إن موسكو ستواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق أي صواريخ باليستية عابرة للقارات أو من الغواصات، رُغم تعليق آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الدولتين.
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وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، تعليق معاهدة (نيوستارت) الموقعة عام 2010، والتي تنص على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

ورداً على ذلك، قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستوقف تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية مع موسكو.

ونقلت "إنترفاكس" عن ريابكوف قوله إن روسيا تعهدت بأن تلتزم بعددالرؤوس النووية برغم تعليق المعاهدة، وإنها ستواصل تنفيذ اتفاق 1988 بشأن تبادل إخطارات إطلاق الصواريخ.

وقال مسؤول أميركي كبير، الشهر الماضي، إن تعليق روسيا للمعاهدة أظهر أنها "قوة نووية غير مسؤولة".

وذكر بوتين أن الغرب متورط بشكل مباشر في الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية داخل الأراضي الروسية.

وقال إن مطالبة حلف شمال الأطلسي لروسيا السماح بتفتيش قواعده النووية بموجب معاهدة (نيو ستارت) عبثية.

من ناحية أخرى، قالت روسيا أمس الأربعاء إنها بدأت مناورات بأنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات وعدة آلاف من الجنود.
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