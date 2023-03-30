البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا لحلف "الناتو"

أقر البرلمان التركي أمس الخميس قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مُفسحا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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