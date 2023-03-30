محامي ستورمي دانيالز تعليقاً على توجيه الاتهام لترامب: لا أحد فوق القانون

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صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أمس الخميس، أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب يظهر أن لا أحد فوق القانون.وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفاً: "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة الخميس.