Advertisement

عربي-دولي

محامي ستورمي دانيالز تعليقاً على توجيه الاتهام لترامب: لا أحد فوق القانون

Lebanon 24
30-03-2023 | 19:39
A-
A+
Doc-P-1052478-638158276486503345.jpg
Doc-P-1052478-638158276486503345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أمس الخميس، أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب يظهر أن لا أحد فوق القانون.
وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفاً: "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".
Advertisement
وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة الخميس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website