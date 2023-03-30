رئيس مجلس النواب الأميركي: سلاح العدالة المقدس استخدم ضد ترامب

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قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي إن سلاح العدالة المقدس استخدم ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وأضاف مكارثي، بعد توجيه اتهام لترامب، إن مدعي عام نيويورك أضر بنظام العدالة، مؤكدا أن الكونغرس سيحاسبه لاستغلاله للسلطة.وشدد على أن الشعب لن يتسامح مع هذا الظلم.