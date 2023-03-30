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شرطة نيويورك: سنراجع خطط انتشار عناصرنا من أجل مواكبة أي تطورات أمنية

Lebanon 24
30-03-2023 | 20:30
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أعلنت شرطة نيويورك أنها لن تتسامح مع أي عنف، مؤكدة «سنراجع خطط انتشار عناصرنا من أجل مواكبة أي تطورات أمنية»، وذلك في أعقاب توجيه هيئة محلفين في المدينة الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب.
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ترامب

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